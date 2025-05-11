34. Doha Kitap Fuarı Halep Çarşısı

HALEP ÇARŞISI ZİYARETÇİLERİ ÇEKİYOR

Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen 34. Doha Uluslararası Kitap Fuarı, temsili Halep Çarşısı ile dikkat çekiyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bu bölüm, Suriye’nin zengin edebi ve kültürel mirasını tanıtmakta. Halep’in tarihi Halabouni Caddesi’nden gelen yaklaşık 15 kütüphane ve yayınevi, çeşitli eserleri sergiliyor. Halep Çarşısı’nda, el yazmaları, kaligrafi örnekleri ve geleneksel sanat eserleri gibi Suriye’nin kültürel geçmişine ait birçok eser yer almakta. Ziyaretçiler, bu alanda Arap edebiyatının klasiklerinden günümüzdeki eserlere kadar geniş bir kitap yelpazesini inceleme fırsatı bulabiliyor. Ayrıca, Halep mutfağından geleneksel lezzetleri tatma imkanı da sunulmakta.

DOHA ULUSLARARASI KİTAP FUARI TARİHİ

Körfez bölgesinin en eski ve büyük kitap fuarlarından biri olan Doha Uluslararası Kitap Fuarı, ilk kez 1972 yılında düzenlendi. Uzun bir süre iki yılda bir yapılan bu etkinlik, 2002’den itibaren her yıl gerçekleştirilmeye başlandı. Türkiye’nin onur konuğu olduğu 2015 yılından sonra, Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020’de yapılamamıştı. 34. fuar, bu yıl “Gravürden Yazıya” temasıyla düzenleniyor ve 43 ülkeden 522’nin üzerinde yayınevi katılım sağlıyor.

ETKİNLİKLER DE İLGİ ÇEKİYOR

Bu yılki fuar, çeşitli kültürel ve sanatsal atölyelerin yanı sıra sahne etkinlikleri, söyleşiler ve imza günleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 34. Uluslararası Doha Kitap Fuarı, 17 Mayıs’a kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek. Bu özel etkinlikler, kitap tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.