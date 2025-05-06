34. Haftanın Var Kayıtları Yayınlandı

VAR KAYITLARI YAYINLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’deki 34. hafta karşılaşmalarının VAR kayıtlarını açıkladı. Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanan maçta, Sivasspor’un iptal edilen golü ile ilgili bir diyalog dikkat çekti. VAR sistemindeki ses kaydında Ozan Ergün’e yöneltilen sorular ve verilen yanıtlar duyuldu.

OZAN ERGÜN VE VAR DİYALOGU

Ozan Ergün, “Monitöre geliyorum, doğru mu?” diye sordu. VAR yanıtladı: “Evet. Monitöre git. Sana göstereceğim. Mertens görüyorsun, topa ilk dokunan Mertens. Bundan sonra hücum oyuncusu ona vuruyor. Görüyorsun. Bu yüzden bir ihlal var. Gol yok. Mertens’in topa dokunmasıyla oluşan ihlalin farkında mısın?” Ergün, “Evet. Serbest vuruş ile başlayacağım.” cevabını verdi.