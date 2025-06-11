340 Daire Kura İle Dağıtılacak

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ VE KURA TARİHİ

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye tarafından hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında tamamlanmış 340 dairenin kurayla hak sahiplerine dağıtılacağını açıkladı. Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 6 farklı bölgede gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projeleri ile çok sayıda vatandaşı konut sahibi yaptıklarını vurguladı. Küçükali-Battalgazi Mahallesi’nde yer alan 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi içinde bulunacak 340 dairenin teslimi ve kura töreninin 12 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te yapılacağını ifade etti.

Palancıoğlu, “Melikgazi her gün biraz daha gelişiyor, büyüyor ve modernleşiyor. Melikgazi Belediyemizin kararlı çalışmaları sayesinde daha sağlam, sağlıklı, yeşil ve modern bir kent inşa ediyoruz. Kentsel dönüşüm, ilçemizin yapısını değiştiren öncelikli projelerimiz arasında yer alıyor. Bu projeyle hem bölgeyi hem de insanların hayatlarını dönüştürüyoruz” dedi.

KONUT HEDEFİ VE DAVET

Başkan Palancıoğlu, ilçelerinde 6 farklı bölgede nitelikli kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirtti. “Vatandaşlarımız depreme dayanıklı, sağlıklı ve modern konutlara kavuşurken, ilçemizin görünümü de değişiyor. Bu çerçevede Küçükali-Battalgazi Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi dahilinde 340 dairenin anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizin anahtar teslim törenine katılmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.