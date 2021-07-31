36 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 36 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Bilgin, bu ilaçlardan 24’ünün yerli üretim olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın listeye ilave kararı verilen 12 adedi ithal, 24 adedi imal olan toplam 36 ilacın yayımlandığını duyurdu.

Geri ödeme listesinde yurtdışından temin edilen 380, ülkemizde ruhsatlı 8 bin 265 ilaç yer almakta iken yeni düzenleme ile birlikte ruhsatlı ilaç sayısının toplamda 8 bin 301’e ulaştığını ifade eden Bilgin, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen ilaç sayısı 8 bin 681’e ulaştı” dedi.

Vatandaşların, ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Bilgin, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” diye konuştu.