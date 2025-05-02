36 Kişi Serbest Bırakıldı, Gözaltı

GÖZALTINA ALINAN KİŞİLER SERBEST BIRAKILDI

İstanbul’da gerçekleşen 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 36 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, sol terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kötüye kullanarak örgütsel propaganda yapma amacı taşıdığı tespit edildi. Bu bağlamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulunulduğu belirlendi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE BAĞLI FAALİYETLER

Terör örgütleriyle bağlantılı yapılar içerisindeki şüphelilerin, 1 Mayıs’ta toplananları provoke ederek korsan gösteri gerçekleştirebilecekleri ve güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırı düzenleyebilecekleri tespit edildi. Bu durum üzerine 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı bir operasyon düzenleyerek DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TİKB, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ terör örgütleri içinde faaliyet gösteren 76 şüpheliyi yakaladı.

TÜM GÖZALTILARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Taksim Meydanı çağrısını içeren bir video paylaşımında bulunan 8 zanlı da yakalandı. X sosyal medya platformunda “1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı” başlığıyla yapılan yasa dışı gösteri yürüyüşü çağrısına yönelik soruşturma açıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.