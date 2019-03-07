36 ülkeden Cemal Kaşıkçı çağrısı

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36 ülke, Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36 ülke, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili çağrıda bulundu.

Diplomatlar, 28 Avrupa Birliği(AB) üye ülkesinin de aralarında bulunduğu en az 36 ülkenin Birleşmiş Milletler(BM) İnsan Hakları Konseyi’nde Suudi Arabistan’ın insan hakları konusunda yaptıklarını eleştiren ortak açıklamaya imza attıklarını belirtti.

Bu açıklamayla Suudi Arabistan BM İnsan Hakları Konseyi’nin 2006’da kurulmasından bu yana ilk defa sert şekilde kınanacak.

İzlanda’nın Cenevre görüşmeleri temsilcisi Harald Aspelund tarafından okunacak metinde Suudi yetkililere tutuklu aktivistleri serbest bırakma ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM öncülüğünde yürütülen soruşturmada işbirliği yapması çağrısı yapılıyor.

Bir AB ülkesi temsilcisi Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bu konuda birleşmek Avrupa için bir başarı” dedi.

HABERTURK