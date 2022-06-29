3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM’de

3600 ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini içeren torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine geldi.

Hem kamu kesimini hem de öğrencileri ilgilendiren düzenleme Meclis gündemine geldi. AK Parti, kamuoyunda 3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğrenci affını içeren torba teklifi Meclis Başkanlığı’na sundu.

Düzenleme ile tüm memurların ek göstergelerine 600 puan eklenecek. Öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek.

Düzenlemeden 5 milyon 300 bin memur faydalanacak.

Emekli aylıkları ve ikramiyeler artacak

Düzenleme ile memurların hem emekli aylıkları hem de ikramiyelerinde artış olacak. 30 yıllık hizmeti bulunan memurun emekli aylığı yaklaşık 1200 lira, ikramiyesi ise yaklaşık 50 bin lira artacak. Emekli memurlar da düzenlemeden yararlanacak. 2500 lira olan emekli aylığının alt sınırı 3000 liraya çıkarılacak.

Subay ve astsubayların ek göstergesi kıdem, rütbe ve dereceye göre yeniden düzenlenecek.

Lise ve dengi okul mezunu olup, emekli aylığı ve makam tazminatı alamayan polislere her ay 1200 lira ödenecek.

Öğrenci affı geliyor

Düzenlemede öğrenci affı da yer alıyor. Çeşitli sebeplerle üniversite öğrenimi yarım kalan öğrencilere fırsat tanınacak. Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütleri ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle ilişiği kesilenler aftan muaf tutulacak.

57 maddeden oluşan düzenleme ile köprü ve otoyollarda geçiş ücretini ödemeyenlere uygulanan 4 kat ceza oranı 2 kata indirilecek. Düzenlemenin Kurban bayramı önce yasalaştırılması bekleniyor.