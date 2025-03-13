İNCI TANELERİ 37. BÖLÜM FRAGMANI SORGULANIYOR

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 37. bölüm fragmanı merak ediliyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin rol aldığı yapım yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Tansiyonun artmasıyla birlikte gelecek haftada yaşanacak olaylar gündemde. Dizi takipçileri sabırsızlıkla ekran başında bekliyor. Peki, İnci Taneleri 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azem kendini affedebilecek mi? Dilber, Azem’e oğlunu affedip affetmediğini soruyor. Ancak Azem, herkesten önce kendi iç savaşını çözemediğinin farkında…

FRAGMAN YAYINLANMADI

İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz izleyiciyle buluşmadı. Fragmanı Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz. Azem, yaşananların ve geçmişin getirdiği yükü hafifletmek, hayatını yeniden düzene sokmak için geride bıraktığı gerçekle yüzleşmeye karar veriyor. Uzun bir süre sonra Azem’e romanıyla ilgili sevindirici bir haber gelir. Fakat onun çözmesi gereken daha ciddi sorunlar vardır. Azem, Reyyaz ve Cihan arasında kurmaya çalıştığı barışı sağlamakta zorluk çekiyor ve Cihan’ı korumak için Reyyaz ile yeni bir anlaşma yapıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat verdiği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayımlandı. İki yıl boyunca yapılan özverili hazırlık sonucunda ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikaye sunuyor. Dilber ile Azem arasında yaşanan samimi ve şefkat dolu anlar dikkat çekiyor. Ayrıca Azem’in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor. İnci Taneleri dizisinin kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor.