37. Hafta Maç Programı Belli Oldu

MAÇ PROGRAMI BELİRLENDİ

Trendyol 1. Lig’de 37. hafta karşılaşmalarının programı netlik kazandı. Türkiye Futbol Federasyonundan gelen bilgiye göre, ligde 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan 37. hafta müsabakaları aşağıdaki gibi olacak:

HAFTANIN MAÇLARI

Ahlatcı Çorum FK ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Çorum Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Diğer maçlar arasında Erzurumspor FK’nın Central Hospital Ümraniyespor’u ağırlayacağı karşılaşma Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak. Ayrıca, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile MKE Ankaragücü AKTEPE’de oynanacak.

İSTANBUL’DA MAÇLAR

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşması Esenler Erokspor Stadyumu’nda yapılacak. Siltaş Yapı Pendikspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Pendik Stadyumu’nda oynarken, Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor mücadelesine Manisa 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliği yapacak.

DİĞER MÜSABAKALAR

Gençlerbirliği, Sakaryaspor’u Eryaman Stadyumu’nda ağırlayacak. Alagöz Holding Iğdır FK ile Kocelispor, Iğdır Şehir Stadyumu’nda karşılaşacakken Amed Sportif Faaliyetler, Adanaspor’u Diyarbakır’da ağırlayacak. Geosis Boluspor ise, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile henüz açıklanmayan bir stadyumda sıkı bir mücadele verecek.