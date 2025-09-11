37 İlin Emniyet Müdürü Değişti

ATAMALAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne dair yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen kararname ile toplam 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Ayrıca, 22 ilin emniyet müdürü de merkeze çekildi.

DİKKAT ÇEKEN ATAMA DETAYI

Atama kararlarında dikkat çeken bir durum ise ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın görevden alınması oldu. Arslan’ın yerine Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu atandı. İlker Arslan ise merkeze çekildi.

MERKEZE ÇEKİLEN İL EMNİYET MÜDÜRLERİ

Daha önce belirtilen 22 ilin emniyet müdürü arasında yer alan iller Şırnak, Bartın, Bitlis, Erzurum, Uşak, Sivas, Malatya, Adıyaman, Kırşehir, Karabük, Muğla, Bilecik, Çanakkale, Kırıkkale, Giresun, Antalya, Trabzon, Mersin, Tunceli, Bolu ve Mardin’dir. Ayrıca, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atanması dikkat çekti.

ÖZEL HAREKAT VE TEM DAİRE BAŞKANLIKLARINA YENİ GÖREVLER

Kararnamede yer alan bir diğer önemli gelişme ise Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ile Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı’nın yeni görevlendirmeleri oldu. Karadeniz, Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atanırken, Dağıstanlı Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Ayrıca, Emniyet Koruma Daire Başkanı Tamer Taş Kastamonu İl Emniyet Müdürü, KOM Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir Emniyet Müdürü ve Trafik Başkanı Muhittin Ayhan da Edirne Emniyet Müdürü olarak atandı.