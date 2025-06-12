38 Yaşındaki Özgür Çelik Forklift Düşmesiyle Hayatını Kaybetti

İŞ KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Bartın’da 2 ay önce bir kauçuk fabrikasında çalışmaya başlayan 38 yaşındaki Özgür Çelik, forkliftten düşerek yaşamını yitirdi. Bartın Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kauçuk fabrikasında bakım personeli olarak görev yapan Çelik, bakımını yaptığı forkliftten bir anda düşerek ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Çelik, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen tüm müdahaleler maalesef sonuç vermedi ve Çelik, hayata gözlerini yumdu. Alınan bilgilere göre, bekar olan Özgür Çelik’in kauçuk fabrikasında işe başladığı süre sadece 2 ay olarak belirtildi.