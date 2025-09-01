383 BİN 691 Anne Doğum Yardımı Aldı

DOĞUM YARDIMI PROGRAMINA BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen doğum yardımı programına başvurular devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı ve Vali Coşkun’dan şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş, burada basın mensuplarına yaptığı konuşmada, bu tür ziyaretlerin kendileri için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla insan ve aile odaklı bir politika izlediklerini, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları, gaziler ve ihtiyaç sahibi tüm bireylere hizmet verdiklerini dile getirdi.

DOĞUM YARDIMLARINDA MİKTAR GÜNCELLEMESİ

Bakan Göktaş, doğum yardımlarının güncellenmiş miktarlarından da bahsetti. İlk çocuğa verilecek 5 bin lira tek seferlik destek, ikinci çocuğa 1500 lira aylık, üçüncü çocuğa 5 bin lira aylık ve 3. ve sonrasındaki çocuklar için de 5 bin lira aylık destek sunduklarını ifade etti. Bu desteklerin çocuğun 5 yaşına kadar devam edeceğini belirtti.

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ HIZLA GERÇEKLEŞİYOR

Ağustos ayı için doğum yardımı ödemeleri, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bakan Göktaş, bu doğrultuda yaklaşık 3,5 milyar lira destek sağladıklarını ve şu an itibarıyla 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalandığını aktardı. Bakanlık, ailelere ve çocuklara yönelik sürdürülebilir desteklerle hizmet vermeye devam etme hedefinde.

AİLEYİ GÜÇLENDİREN ÇALIŞMALAR

Son 23 yılda bakanlık olarak Denizli’ye yaklaşık 9,4 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Göktaş, sosyoekonomik destekler sayesinde 837 çocuğun ailelerinin yanında olmayı sürdürdüklerini ifade etti. 2003-2025 yılları arasında bu şehre sosyal yardımlar için 7,36 milyar lira kaynak aktardıklarını vurguladı. 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, aileleri güçlendiren önemli projelerin yürütüldüğünü, küreselleşen dünyanın tehditlerine karşı ailelerin bilinçlenmesi için 81 ilde farkındalık oluşturma çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

GENÇLERE YARDIMCI OLMAK İÇİN EĞİTİM HİZMETLERİ

Bakan Göktaş, Denizli’deki Aile ve Gençlik Fonu’na 1631 çiftin başvuruda bulunduğunu belirtti. Türkiye genelinde bu fon için 151 bin 86 çiftin başvurduğunu ifade etti. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gençleri desteklediklerini açıklayan Göktaş, ülkenin genç ve dinamik nüfus yapısını koruma adına da önemli adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.