383 Bin 691 Anne Doğum Yardımından Faydalandı

DOĞUM YARDIMI PROGRAMINA BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve geniş bir ilgi gören doğum yardımı programına başvurular devam ediyor. Denizli Valiliğini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, burada Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı ve Vali Coşkun’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu tür ziyaretlerin kendileri için çok değerli olduğunu, vatandaşların talep ve isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunu benimseyerek insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı. Göktaş, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları, gaziler ve ihtiyaç sahibi tüm bireyler için hizmet sunduklarının altını çizdi.

DOĞUM YARDIMI MİKTARLARI GÜNCELLENDİ

Bakan Göktaş, doğum yardımlarının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Özellikle doğum yardımlarının miktarını güncellemiştik. Bu kapsamda ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik destek, ikinci çocuğa 1500 liralık aylık, üçüncü çocuğa ise 5 bin liralık aylık, 3 ve sonraki çocuklar için de 5 bin liralık aylık destek sağlıyoruz. Bu yardımı da çocuk 5 yaşına gelene kadar sürdürüyoruz.”

AĞUSTOS AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI

Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri, annelerin hesaplarına yatırılmaya başladı. Bakan Göktaş, “Bugün itibarıyla yaklaşık 3,5 milyar lira destek gerçekleştirmiş olduk. Şu ana kadar 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalanmasını sağladık. Bakanlık olarak ailelere ve çocuklara sürdürülebilir destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

AİLEYE YÖNELİK YATIRIMLAR ARTARAK DEVAM EDİYOR

Son 23 yılda bakanlık olarak Denizli’ye 9,4 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Göktaş, sosyoekonomik desteklerle 837 çocuğun ailelerinin yanında olduklarını kaydetti. 2003-2025 yılları arasında Denizli’ye sosyal yardımlar için 7,36 milyar lira aktaracaklarını dile getiren Göktaş, 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatarak, toplumun tüm katmanlarını kapsayan bir seferberlik başlattıklarını belirtti. “Aileyi güçlendiren önemli çalışmalar yürütüyoruz. Küreselleşen dünyanın getirdiği risklere karşı aileleri bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştiriyoruz. 81 ilde farkındalık yaratma amacıyla çeşitli programlar organize ediyoruz. Türkiye genelinde 9 bin 367 etkinlik ve farkındalık çalışması gerçekleştirdik, bunun 43’ü Denizli’de yapıldı” dedi.

GENÇLERE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VERİYORUZ

Denizli’de Aile ve Gençlik Fonu’na toplamda 1631 çiftin başvuruda bulunduğunu açıklayan Göktaş, “Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu’na 151 bin 86 çift başvurmuş durumda. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gençlere destek sunuyoruz. Ülkemizin genç ve dinamik nüfus yapısını korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.