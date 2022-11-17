39 il için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji, İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da bulunduğu 39 kente kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ile kar yağışı olacağı vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul’un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. AFAD’dan yapılan yeni açıklamada ise “17 Kasım Perşembe, Akşam saatlerinden itibaren, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile İzmir’in kuzeyinde (Dikili, Bergama) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor” ifadeleri yer aldı.