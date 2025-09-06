3I/ATLAS’ın Gizemi Çözüldü: Kuyruklu Yıldız

GİZEMLİ CİSİMİN KİMLİĞİ AÇIĞA ÇIKTI

Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler, aylardır tartışılan 3I/ATLAS’ın sırlarını açığa çıkardı. Güneş’e saatte 221 bin kilometre hızla yaklaşan bu gök cismi, çekirdeğinin etrafında ışıldayan bir bölge ve Güneş’in ters yönünde uzanan bir kuyruk ile dikkat çekiyor.

KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU KANITLANDI

Dünya’dan yaklaşık 380 milyon kilometre uzaktayken çekilen renkli görüntüler, cismin yoğun bir buz çekirdeğine sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca Güneş ışığının etkisiyle oluşan uzun kuyruğun varlığı da tespit edildi. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler, 3I/ATLAS’ın kesinlikle bir kuyruklu yıldız olduğunu gösteriyor” diyor.

FARKLI KİMYASAL YAPISI ORTAYA ÇIKTI

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge’in açıklamalarına göre, 3I/ATLAS’ın atmosferinde Dünya’daki kuyruklu yıldızlara göre daha yüksek karbondioksit ve daha düşük su seviyeleri bulunuyor. Bu durum, cismin kendi yıldızından çok daha uzakta geliştiğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar, bu keşfin uzak yıldız sistemlerinde gezegen oluşum süreçlerine dair önemli bilgiler sunduğunu belirtiyor.

UZAYLI GEMİSİ TEORİLERİ YANLIŞ ÇIKTI

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, daha önce 3I/ATLAS’ın yapay bir uzay gemisi olabileceğini savunmuştu. Ancak yapılan gözlemlerle birlikte ortaya çıkan kuyruk, cismin doğal bir gök cismi olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte bir etkisi yok” diyerek spekülasyonları geçersiz kıldı.

KISITLI GÖZLEM İMKANI

Bilim insanları, yalnızca kısa bir gözlem süresinin mevcut olduğuna dikkat çekiyor ve 3I/ATLAS hakkında mümkün olduğunca fazla veri toplama çabası içinde olduklarını vurguluyorlar. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir mesajdır. Onları inceledikçe evrenin çeşitliliğini anlamaya başlıyoruz” şeklinde konuştu.