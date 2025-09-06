3I/ATLAS’ın Gizemi Çözüldü: Kuyruklu Yıldız

GÖZLEMLERİN SONUCU

Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde gerçekleştirilen gözlemler, 3I/ATLAS adlı cismin gizemini aydınlattı. 221 bin kilometre hızla Güneş’e doğru yol alan bu nesne, çekirdeğinin etrafında parlak bir alan ve Güneş’in aksine uzanan bir kuyruğa sahiptir.

KUYRUKLU YILDIZ OLARAK TANIMLANDI

Dünya’ya yaklaşık 380 milyon kilometre mesafede çekilen renkli görüntüler, bu cismin yoğun bir buz çekirdeği içerdiğini ortaya koydu. Ayrıca, Güneş ışığıyla beliren uzun kuyruğunun varlığı da tespit edildi. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

KİMYASAL YAPI FARKLILIĞI

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge’ye göre 3I/ATLAS’ın atmosferindeki karbondioksit oranı, Dünya’daki kuyruklu yıldızlara göre daha yüksek, su oranı ise daha düşüktür. Bu durum, cismin kendi yıldızından çok daha uzakta oluştuğunu gösteriyor. Araştırmacılar, bu bulgunun uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçlerine dair önemli bilgiler sunduğunu belirtiyor.

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, 3I/ATLAS’ın yapay bir uzay aracı veya nükleer güçle çalışan bir “uzay gemisi” olabileceğini iddia etmişti. Ancak son gözlemler, bu cismin doğal bir gök cismi olduğunu açıkça ispatladı. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” diyerek spekülasyonları sonlandırdı.

KISITLI GÖZLEMLER

Bilim insanları, 3I/ATLAS hakkında sadece kısa bir gözlem süresi olduğunu vurguluyor ve mümkün olduğu kadar çok veri toplamaya çalışıyorlar. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlamaya başlıyoruz” şeklinde ifade etti.