3I/ATLAS, Kuyruklu Yıldız Olarak Belirlendi

GÖZLEMLERİN SONUCU KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde elde edilen en net görüntüler, birkaç aydır tartışma konusu olan 3I/ATLAS’ın sırrını çözdü. Güneş’e doğru saatte 221 bin kilometre hızla ilerleyen bu cisim, güçlü bir çekirdek etrafında parlak bir bölge ve Güneş’in aksi yönünde uzanan dikkat çekici bir kuyruğa sahip.

YENİ GÖRÜNTÜLERİN ANLAMI

Dünya’ya yaklaşık 380 milyon kilometre uzaklıktan elde edilen renkli görüntüler, bu cismin yoğun bir buz çekirdeği içerdiğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda Güneş’in ışığıyla ortaya çıkan uzun kuyruğun varlığı da tespit edildi. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu gösteriyor” dedi.

ATMOSFERDEKİ KİMYASAL FARKLILIKLAR

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge, 3I/ATLAS’ın atmosferinde Dünya’daki kuyruklu yıldızlara nazaran daha fazla karbondioksit ve daha az su olduğunu belirtti. Bu, cismin, kendi yıldızından çok daha uzak bir bölgede oluştuğuna işaret ediyor. Araştırmacılar, bu bulgunun uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçlerine dair önemli ipuçları sağladığını kaydediyor.

YAPAY GÖK CİSMİ TEORİLERİ ÇÜRÜDÜ

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, daha önce 3I/ATLAS’ın yapay bir uzay gemisi olabileceğini öne sürmüştü. Ancak gözlemlenen kuyruk, bu cismin doğa kanunlarıyla oluşan bir gök cismi olduğunu net bir şekilde gösterdi. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” diyerek spekülasyonları sonlandırdı.

KISITLI GÖZLEM FIRSATI

Bilim insanları, sadece kısa bir gözlem penceresinin var olduğunu ve bu nedenle 3I/ATLAS hakkında mümkün olduğunca fazla veri toplamaya gayret ettiklerini vurguluyor. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlamaya başlıyoruz” dedi.