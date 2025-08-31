3×3 Basketbol Turnuvası Sonuçlandı

3X3 BASKETBOL ZAFER KUPASI TURNUVASI SONUÇLANDI

24 takımın katılımıyla gerçekleştirilen 3×3 Basketbol Zafer Kupası Turnuvası’nda kazanan takımlar belli oldu. İki gün süren etkinlikte toplam 40 maç yapılırken, dereceye giren takımlara 24 bin TL’lik ödül dağıtıldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvaya, 2007-2011 doğumlu sporculardan oluşan 24 takım katıldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Turnuvanın sonunda birinci olan Erciyes takımı 10 bin TL, ikinci olarak öne çıkan Kolejspor 8 bin TL ve üçüncülüğü elde eden Hasketbol SK ise 6 bin TL ödül kazandı. Ayrıca, smaç ve 3 sayılık atış yarışmalarının şampiyonları, orijinal 3×3 turnuva forması ve birer basketbol topu ile ödüllendirildi.

GÖSTERİ MAÇI YAPILDI

Final maçı öncesinde Kayseri’nin basketbol efsanelerinden oluşan eski Meysusporlu oyuncular bir gösteri maçı gerçekleştirdi. Bu heyecan dolu maç 14-14 berabere sona erdi. Turnuva sonrasında Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam ile Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Ödül ve madalya töreninin ardından katılımcılar toplu fotoğraf çekimi ile etkinliği tamamladı.

– KAYSERİ