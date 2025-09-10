Haberler

4,5 Aylık Bebek Hacettepe’ye Sevk Edildi

BEBEK AMBULANS UÇAKLA ANKARA’YA SEVK EDİLDİ

Tokat’ta doğuştan kalp damar rahatsızlığı yaşayan 4,5 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Tokat Devlet Hastanesi’nde kalp damar rahatsızlığı nedeniyle tedavi olan bebek için Sağlık Bakanlığı gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi.

HASTANEDE TEDAVİ SKENARYOSU HAZIRLANDI

Bebeğin tedavi sürecinin Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde devam etmesi kararlaştırıldı. Tüm hazırlıklar tamamlandığı zaman ambulans uçak tahsis edildi. Tokat Devlet Hastanesi’nden ambulans ile alınan bebek, Tokat Havaalanı’na götürüldü ve sağlık ekipleri gözetiminde uçağa yerleştirildi.

Ailesiyle birlikte Ankara’ya hareket eden bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Tedavisinin en kısa sürede başlaması amaçlanıyor.

