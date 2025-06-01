4-6 Yaş Kur’an Kursu Kapanış Programı Yapıldı

PROGRAMIN AÇILIŞI

Muş’un Malazgirt ilçesinde 4-6 Yaş Kur’an Kursu için yıl sonu kapanış programı düzenlendi. Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda Kaymakam Göksu Bayram, 4-6 yaş grubundaki çocuklara Kur’an eğitimi verilmesinin büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

GELECEĞİN TEMELLERİ

Bayram, bu yaş grubuna verilen manevi eğitimin, geleceğin temeli olan nesillerin sağlam bir şekilde yetişmesini sağladığını belirtti. “Bu güzel etkinliği düzenleyen tüm Müftülük personeline teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise siz değerli ailelere iletiyorum. Sizler çocuklarınızı bu kurslara yollamasaydınız, bizler bugün bu çok güzel programı izleyemezdik.” diyerek ailelerin katkısının önemine değindi.

ÇOCUKLARA CAMİLERİN SEVDİRİLMESİ

İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, çocuklara camilerin sevdirilmesi gerektiğini ifade etti. Sultan Alparslan’ın diyarında güzel nesillerin yetiştiğine dikkat çeken Ayhan, “İlçemizdeki 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencilerimiz bugün mezun oldu. Çok anlamlı ve güzel bir program oldu. Emeği geçen tüm hocalarımıza, ailelerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

MINIK ÖĞRENCİLERDEN PERFORMANS

Programda minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, ardından ilahiler okundu ve çeşitli sunumlar yapıldı. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın, kurum amirleri, imamlar ve ilçe sakinleri katıldı.