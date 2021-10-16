4.8 büyüklüğünde deprem

Deprem ülkesi Endonezya'da bir sarsıntı daha meydana geldi.

Deprem ülkesi Endonezya’da bir sarsıntı daha meydana geldi. Bali Adası’nda 4,8 şiddetinde bir deprem yaşandı.

Endonezya’nın Bali Adası’nda meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Depremin ardından artçı bir sarsıntı da meydana geldi. Adadaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Endonezya’ya bağlı Bali Adası’nda meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yerel saatle 03.18’de 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin, merkez üssünün Karangasem bölgesinin 8 kilometre kuzeybatısı olduğu aktarıldı.

Depremin etkisiyle Karangasem’de bazı evlerin ve tapınakların yıkıldığı belirtildi.

Bölgedeki Bunga köyünün yetkilisi Nengah Kertawa, “Köyümüzdeki evlerin yaklaşık yüzde 60’ı hasar gördü, kullanılamaz hale geldi” dedi.

Depremin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle de 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, 3 köy yolu da ulaşıma kapandı.

1 kişinin ise enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirtilen 7 kişinin ise tedavi altına alındığı belirtildi.