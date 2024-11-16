BAKANLIKTA YENİ DESTEK AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde tam bağımlı olarak bakılan bireyler ve ailelerine yönelik 4,9 milyar liralık ‘Evde Bakım Yardımı’nın hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Göktaş, yazılı bir açıklama ile bakanlığın 2006’dan beri uygulamada olan ‘Evde Bakım Yardımı’ programının aile odaklı bakım hizmetlerinin önemli bir parçasını oluşturduğunu bildirdi. Engelli bireylerin önce aile yanında desteklenmesi gerektiğini belirten Göktaş, engellilerin aile bütünlüklerini koruyarak evde bakımlarının yapılmasına önem verdiklerinin altını çizdi.

ENGELLİLERİN AİLE BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK

Bakan Göktaş, “‘Evde Bakım Yardımı’ ile engellilerin yaşadıkları ortamlardan ayrılmadan, aileleri ya da yakınlarıyla bir arada kalarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” dedi. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik ve istihdam gibi temel haklarına ulaşmaları gerektiğini vurgulayan Göktaş, bu bağlamda hak temelli bir bakış açısı ile politikalar geliştirdiklerini ifade etti. Toplumun her bireyine ulaşmayı hedefleyen bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri üzerinde çalıştıklarını aktardı.

AYLIK ÖDEMELER VE HİZMETLERİN KAPSAMI

‘Evde Bakım Yardımı’ programı kapsamında hak sahibi bireylere aylık 9 bin 77 TL ödeme yapıldığını belirten Göktaş, ödemelerin her ayın 15’inde gerçekleştirildiğini kaydetti. “Evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler ve aileler için bu ay toplam 4,9 milyar lira ‘Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara aktarmaya başladık” diyen Göktaş, şu anda 546 bin kişinin bu yardımdan faydalandığını açıkladı. “Türkiye Yüzyılı” vizyonu çerçevesinde engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların sürdürülebilir olmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi. Ödemelerin tüm engelli bireylere ve ailelerine hayırlı olmasını temenni etti.