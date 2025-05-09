4 Aranan Kişi Çorum’da Yakalandı

Çorum’da polis ekipleri, geniş kapsamlı uygulama ve çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişiyi yakaladı. Alınan bilgilere göre, Çorum’da 2-9 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli araştırmalar ve faaliyetler gerçekleştirdi. Bu süreçte, 103 adet sabit ve seyir halindeki yerlerde halka açık denetimler yapıldı.

DENETİMLERİN KAPSAMI

Denetimler kapsamında 27 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi. Toplamda 4 bin 794 vatandaşın kimliği sorgulanırken, aranan 4 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen kontroller ve çalışmalar sonucunda 11 adet ateşli silah, 3 kesici-delici alet, 7 şarjör ve 80 fişek, 7 sentetik ecza hapı, 2,25 gram metamfetamin, 27,26 gram bonzai ve 4,5 gram uyuşturucu madde özellikli tütün ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

TRAFİK KONTROLLERİ

Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 622 araç denetlenirken, trafik kurallarını ihlal eden 17 araca idari para cezası uygulandı. Bu çalışmalar, güvenlik ve asayişin sağlanması açısından önemli katkı sağlıyor.