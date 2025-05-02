4 Arkadaş, Tarlaya Uçarak Takla Attı

4 ARKADAŞIN KAZASI

Karabük’ten Kastamonu’ya gezintiye giden 4 arkadaş, Fiat- Tofaş marka araçlarıyla yaptıkları yolculuk sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Araç, yaklaşık 40 metre yükseklikten tarlaya düşerek taklalar attı. Araç içinde sıkışan arkadaşlar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Kastamonu- Karabük Karayolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Karabük’ten Kastamonu’ya eğlenmek amacıyla yola çıkan Erdi B. yönetimindeki 78 AH 219 plakalı Tofaş otomobili, Kurubenzinlik kavşağına yaklaştığında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı ve tarlaya uçtu. Araç, yol kenarındaki bariyerleri kırarak yaklaşık 40 metreden buğday ekili tarlaya devrildi. Kazada sürücü Erdi B. ile birlikte araçta bulunan İlknur O., Yusuf K. ve Abdüssamet Ö. sıkıştı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar sonrasında, kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve trafik ekipleri yönlendirildi. Kastamonu itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtararak ambulansa teslim etti. Yaralılar, Erdi B., İlknur O., Yusuf K. ve Abdüssamet Ö., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İFRASTAT VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kazanın ardından, itfaiye ekipleri araçta incelemelerde bulunarak elektrik aksamını kesti. Polis ve trafik ekipleri de olay çevresinde güvenlik önlemleri alarak kaza yeri üzerinde çalışma yaptı. Kaza yapan araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak yediemin otoparkına çekildi.