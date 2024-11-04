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Ekonomi

4 Aylık Enflasyon Farkı ve Zammı

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ENFLASYON VERİLERİYLE BEKLETİLEN MAAŞ ZAMMI

Ekim ayında açıklanan enflasyon rakamları, milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı beklentilerini şekillendirmeye yardımcı oldu. Özellikle 4 aylık enflasyon farkı, memur ve emekli zammının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarındaki enflasyon oranlarının etkisi, bu süreçte merak edilen konular arasında yer alıyor.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANDI?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ile Ekim arasındaki 4 aylık enflasyon farkı %12,06 olarak belirlendi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli zam farkını gösteriyor. Aylık enflasyon ise Temmuz’da %3,32, Ağustos’ta %2,47, Eylül’de %2,97 ve Ekim’de %2,88 artış gösterdi. Dolayısıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oran sayesinde Ocak ayında %12,06 zam alacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memurlar ve emekli memurlar için toplu sözleşme gereği %15 zam oranı belirlenmiş durumda. Buna ek olarak, dört aylık enflasyon farkı %1,87 olarak hesaplandı. Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon verileri de hesaplamalara dahil edilecek ve nihai oranlar Ocak ayında maaşlara yansıtılacak. Mevcut durumda, %1,87’lik enflasyon farkı ile %15’lik zam toplamda %16,87’lik bir artışı ifade ediyor.

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