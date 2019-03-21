4 camiye balyozlu saldırı!

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Yeni Zelanda’da yaşanan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırının ardından bir haber de İngiltere’den geldi.

İngiltere’nin Birmingham kentinde 4 camiye gece saatlerinde balyozla saldırı düzenlenirken, terörle mücadele ekipleri de olayla ilgili soruşturmaya dahil edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bir şahsın saat 02.32’de kentteki bir caminin camlarını balyozla kırdığına dair ihbar alındı.

Yaklaşık 42 dakika sonra da başka bir caminin benzer bir saldırıya uğradığı bildirildi.

TÜRKİYE