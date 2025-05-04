“4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri” Tamamlandı

4. ÇUKUROVA İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ TAMAMLANDI

Mersin’de düzenlenen “4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri” başarıyla sona erdi. Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince (ÇİHUD) Akdeniz ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinliğin son gününde, çeşitli bilimsel oturumlar yapıldı. İç hastalıkları alanındaki yeniliklerin tartışıldığı bu programda, katılımcılar arasında değerli fikir alışverişleri gerçekleşti.

BİLGİ PAYLAŞIMI VE KAZANIMLAR

ÇİHUD Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taner Sümbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörle ilgili son iki yılın tüm güncellemelerini konuşma imkanı bulduklarını ifade etti. Programda önemli konuların detaylı şekilde ele alındığını vurgulayan Sümbül, “Bilgi tartışıldıkça derinleşir, olgunlaşır ve sonuçlanır. Burada elde ettiklerimizi bir akademik sonuç olarak tek başına değerlendirmekten ziyade her bir oturum ve tartışmada elde ettiğimiz kazanımları bundan sonraki hastalarımızın yönetiminde, ‘Bir hayata dokunma’ şeklinde uygulama fırsatı bulmamız yönünden programımız çok önemliydi.” şeklinde konuştu.

Etkinliğin katılımcılara birçok fayda sağladığını dile getiren Sümbül, “Üç gün dolu dolu geçti. Bir bilimsel şölen şeklindeydi. Şu ana kadar aldığımız geri bildirimler, bütün meslektaşlarımızın toplantının bilimselliği ve kendilerine sağladığı tartışma olanağı açısından üst düzeyde olduğu yönündeydi. Gelecek seneki toplantı için şimdiden sabırsızlandıklarını söylediler.” dedi. Meslektaşlarıyla bu şekilde buluşmaktan mutluluk duyduklarını belirten Sümbül, katılım gösteren hocalarına ve meslektaşlarına teşekkür etti.