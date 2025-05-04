4 Günlük Bebek, İstanbul’a Sevk Edildi

BEBEK AMBULANS UÇAKLA SEVK EDİLDİ

Van’da 4 günlük bir bebeğin kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulans uçakla İstanbul’a gönderilmesi sağlandı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören bebeğin aort koarktasyonu (damarda darlık) tanısı aldığı belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla durumu açıkladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI GEREKEN DESTEKYİ SAĞLADI

Hastanın ileri tetkik ve tedavi süreci için sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, Van’a ambulans uçak gönderdi. Sağlık ekiplerinin kontrollü bir şekilde bebeği ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı’na taşıdığı bildirildi. Bebeğin, burada ambulans uçağa nakledilmesi ardından İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.