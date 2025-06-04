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4 Haziran 2025’te Depremler Meydana Geldi

4 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE DEPREMLER MEYDANA GELDİ

4 Haziran 2025 Çarşamba günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Güncel veriler doğrultusunda, “4 Haziran 2025 Çarşamba günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?” soruları sıklıkla gündeme geliyor. İstanbul’da meydana gelen depremlerle ilgili olarak son dakika bilgileri araştırılıyor.

DEPREM VERİLERİ VE BİLGİ AKIŞI

Bölgesel deprem araştırmaları gerçekleştiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak meydana gelen 500 deprem bilgisini halkla paylaşıyor. Ayrıca, Kandilli Rasathanesi son depremleri resmi web sitesinden duyuruyor. Anlık deprem haberleri ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından sürekli olarak kamuoyuna sunuluyor. Bu sayede, AFAD son depremlerle ilgili verileri anında paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor.

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