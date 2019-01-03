4 ilde eğitime ara verildi

Malatya, Adana, Karaman'ın iki ilçesinde ve Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde eğitim öğretime ara verildi.

Malatya’da il genelinde, Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, Karaman’ın iki ilçesinde ve Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini, diğer okulların eğitime normal olarak devam edeceğini söyledi.

Atar, aynı zamanda engelli ve hamile kamu görevlilerine yarın için bir günlük izin verildiğini bildirdi.

Öte yandan ilçede devam eden yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirtti.

Baruş, açıklamasında şunları kaydetti:

“İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.

TURGUT ÖZAL VE İNÖNÜ ÜNİVERSİTELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarda eğitime 3 Ocak Perşembe ara verildiğini bildirdi.

Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirterek, “Malatya il genelinde yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için üniversitemize bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında 3 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmiştir.” ifadesini kullandı.

İnönü Üniversitesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitime bir gün ara verildiği, yapılacak sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini bildirildi.

İnönü Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle öğrencilerin final sınavlarında mağduriyet yaşamamaları için bugün yapılacak sınavların ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Yeni sınav tarihlerinin üniversitenin internet sitesinde duyurulacağı aktarılan açıklamada, “Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Karaman’ın iki ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde bugün öğle saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. İki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, sosyal medya üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, “İlçemiz genelinde devam eden şiddetli kar yağışı ve tipi sebebiyle 03 Ocak 2019 Perşembe günü 1 günlüğüne eğitime ara verilmiştir” denildi.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Göksun Kaymakamı Ejder Demir, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Demir, bu nedenle soğuk hava ve oluşacak buzlanma riski nedeniyle yarın tüm ilk ve ortaokullarda eğitime ara verildiğini ifade etti.

ADANA

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini, diğer okulların eğitime normal olarak devam edeceğini söyledi.

Atar, aynı zamanda engelli ve hamile kamu görevlilerine yarın için bir günlük izin verildiğini bildirdi.

Öte yandan ilçede devam eden yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

MALATYA

Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirtti.

Baruş, açıklamasında şunları kaydetti:

“İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.”

TURGUT ÖZAL VE İNÖNÜ ÜNİVERSİTELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarda eğitime 3 Ocak Perşembe ara verildiğini bildirdi.

Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirterek, “Malatya il genelinde yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için üniversitemize bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında 3 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmiştir.” ifadesini kullandı.

İnönü Üniversitesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitime bir gün ara verildiği, yapılacak sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini bildirildi.

İnönü Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle öğrencilerin final sınavlarında mağduriyet yaşamamaları için bugün yapılacak sınavların ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Yeni sınav tarihlerinin üniversitenin internet sitesinde duyurulacağı aktarılan açıklamada, “Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

KARAMAN

Karaman’ın iki ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde bugün öğle saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. İki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, sosyal medya üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, “İlçemiz genelinde devam eden şiddetli kar yağışı ve tipi sebebiyle 03 Ocak 2019 Perşembe günü 1 günlüğüne eğitime ara verilmiştir” denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Göksun Kaymakamı Ejder Demir, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Demir, bu nedenle soğuk hava ve oluşacak buzlanma riski nedeniyle yarın tüm ilk ve ortaokullarda eğitime ara verildiğini ifade etti.

TRT