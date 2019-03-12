4 ilde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Malatya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullandıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul, Kastamonu ve Osmaniye’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
TRT