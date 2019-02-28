4 ilde operasyon: 11’i yakalandı

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik dün gece İstanbul, Muş, Mardin ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceki operasyonlarda ele geçirilen PKK’lılardan elde edilen bilgi ve örgütsel dokümanların deşifre edilmesi ile takibe alınan 11 örgüt üyesi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, PKK’yı simgeleyen bez parçaları, örgütsel dergi, kitap ve dokümanlar geçirildi. Yakalanan 11 PKK’lı, gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

TRT