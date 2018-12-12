4 ilde PKK operasyonu

Eli kanlı terör örgütü PKK’ya karşı harekete geçen polis ekipleri, 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, KK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir C. Başsavcılığı’nca PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışma neticesinde 25 şüpheli hakkında arama, el koyma, gözaltı talimatı verilmiş olup, bugün İzmir, Aydın, Tunceli ve İstanbul illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüphelilerden, M.Ç, Y.K, H.Y, V.S, V.Ö, İ.T, M.K, Ş.T, R.Y, A.C, A.A, D.A, E.A, O.Ş, S.K, H.T, H.Ç, Ö.Ö ve A.K yakalanmış, diğer 6 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Aramalarda örgütsel dökümanlar ele geçirilmiştir.

HÜRRİYET