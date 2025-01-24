4 Katlı Bina Çöktü: 2 Yaralı Kurtarıldı

BAKANLIKLAR, YARDIM EKİPLERİYLE BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yer alan 4 katlı bir bina çöktü. Olayın ardından bölgeye yönlendirilen kurtarma ekipleri, enkazdan 2 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Ancak, 4 kişinin daha göçük altında kalmış olabileceği bildirildi. Hassas cihazlarla dinlemelerini sürdüren ekipler, arama kurtarma çalışmalarını hızlandırıyor.

ÇÖKME ANI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina, akşam saat 20.10 sıralarında henüz kesinleşmemiş bir sebeple çökmeye başladı. Zemin katında iş yerlerinin bulunduğu bu bina, aniden büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. Çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa süre içinde itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

YARALILAR VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Olay yerine gelen ekipler, hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. İlk müdahale gerçekleştirilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye taşındı. Öte yandan, 4 kişinin hala enkazın altında bulunduğu yönünde iddialar mevcut. Bu sebeple, AFAD ve itfaiye ekipleri, özel dinleme cihazları kullanarak arama kurtarma çalışmalarını devam ettiriyor.