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4 Katlı Bina Yıkıldı, Kamera Kaydetti

İŞ MAKİNESİ DARBE YAPIYOR

Hatay’ın Antakya ilçesinde, 4 katlı bir binanın bir iş makinasının çarpması sonucu tamamen yıkıldığı anlar görüntülere düştü. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle ağır hasar gören Hatay’da, mahkeme süreçleri tamamlanan binaların yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri durmaksızın devam ediyor.

BİNANIN YIKILMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Esentepe Mahallesi’nde yer alan 4 katlı bina, bir iş makinasının darbesiyle yerle bir oldu. Yıkım anı, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Binanın yıkılması sırasında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

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