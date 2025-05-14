4. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

DÜŞME OLAYI VE HAYAT KAYBI

Nevşehir’de, 4. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden bir kadın ile ilgili olay meydana geldi. 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda yaşanan bu talihsiz durum, 35 yaşındaki İ.Ö. adlı kadının henüz belirlenemeyen bir nedenle balkonun kenarından düştüğü bilgisiyle başladı.

OLAY YERİNE İNCELEME EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı gören yakınlarının yaptığı ihbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda, balkondan düşen kadının yaşamını yitirdiği belirleniyor. Olay yeri ekipleri, gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra İ.Ö.’nün cansız bedenini otopsi yapılması için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı ve detayların araştırılmasına devam ediliyor.