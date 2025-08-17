4 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEE KALDIRMA İŞLEMİ

Bingöl’ün Genç ilçesinde, 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle askeri helikopterle hastaneye götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyünde yaşayan 4 bireyin, gıda zehirlenmesi yaşadıklarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiği belirtildi. Ulaşımın zor olduğu bu bölgeye hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, burada hastalara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

HEKİMLERİN VE DESTEK KURUMLARININ ÇABASI

Hastaların hızlı bir şekilde hastaneye nakledilmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter tahsis edildi. Helikopterle bölgeden alınan hastalar, 4 sedyeli ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Hastaların sağlık durumlarının hastanede sürekli olarak takip edildiği ve gerekli tüm tıbbi müdahalelerin hayata geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, sürece destek veren Bingöl Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarına teşekkür edildi.