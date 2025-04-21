4 Kişi, Hakkari’de Mahsur Kaldı

MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

Hakkari’de, Zap Suyu’nu geçerek pancar toplamak için giden ve dönüşte su seviyesinin yükselmesi sebebiyle mahsur kalan 4 kişi, Afad, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, dün pancar toplamak amacıyla Zap Suyu’nun karşı tarafına geçen bu 4 kişi, geceyi orada geçirdikten sonra geri dönmek istedi. Ancak su seviyesinin yükselmesi yüzünden karşıya geçemeyen vatandaşlar, sıkışıp kaldıkları bölgede cep telefonlarıyla yardım talep etti.

OLAY YERİNE KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yardım çağrısı üzerine, İl Afet ve Acil Durum (Afad) Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine yönlendirildi. Afad, 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede kurtarma çalışmaları başlattı. İlkbahar aylarında kar sularının erimesi sebebiyle Zap Suyu’nun debisinin artması, bu çalışmaların zorlu geçmesine neden oldu. Afad ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, bot yardımıyla suyun karşı tarafına ulaşıp, 4 kişiyi güvenli bir biçimde tahliye etti.

SAAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tahliye edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi ve bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yetkililer, bölgedeki coğrafi koşulların özellikle ilkbahar dönemlerinde ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşları doğa yürüyüşleri veya bitki toplama gibi aktiviteler öncesinde hava durumu ve su seviyelerini takip etmeleri konusunda uyardı.