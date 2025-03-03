4 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETE İLANLARI

4 Mart 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete, günün önemli kararlarını ve ilanlarını içeriyor. Bu yayın içerisinde güncel gelişmelere dair detayları görüntülemek için PDF indir seçeneği de mevcut. Gazete, yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare ile yargı bölümü kanunlarının yanı sıra günün ilanlarını da sunuyor. Peki, 4 Mart 2025 Resmi Gazete’sinde hangi kararlar yayımlandı? İşte detayları…

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULUNA AİT KARARLAR

Bugünkü Resmi Gazete’de özellikle Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait kararlar öne çıkıyor. Bu bölümde yapılan düzenlemeler ve kararlar kurumun işleyişine katkı sağlıyor.

YENİ YÖNETMELİKLER

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yeni yönetmelik de bugünkü yayında yer alıyor. Bu değişiklikler, ilan ve reklam süreçlerini modernize etmeyi amaçlıyor.

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ

İthalatta Korunma Önlemlerine ilişkin tebliğ (No: 2025/1) de resmi yayın içerisinde bulunmaktadır. Bu tebliğ, ithalat süreçlerine yönelik korunma önlemlerini içeriyor.

NÜKLEER DÜZENLEME KURULUNA AİT KARARLAR

Nükleer Düzenleme Kurulunun 20/2/2025 tarihi ve 2025-12/1 sayılı kararı ile 27/2/2025 tarihi ve 2025-13/1 sayılı kararları da yayımlanmıştır. Bu kararlar, nükleer güvenlik ve düzenlemeye dair önemli bilgiler sunuyor.

Gemi Adamları İaşe Bedeli tespit kurulu kararı da gazete içeriğinde yer alıyor. Bu karar, denizcilik sektöründe çalışan kişilerin iaşe bedellerine ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

YARGITAY KARARLARI

Ayrıca Yargıtay 9. Hukuk Dairesine ait kararlar da günün önemli kararları arasında. Bu bölümde artırma, eksiltme ve ihale ilanları gibi çeşitli ilanlar duyurulmuş.

DÖVİZ KURLARI VE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

Son olarak, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu bilgiler, mali piyasalardaki güncel durumu yansıtıyor.