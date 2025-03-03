4 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETE YAYINLARI

4 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de önemli kararlar ve ilanlar yer alıyor. Günün belgelerine ve detaylarına ulaşmak için PDF halini indirme seçeneği mevcut. İçerisinde yasama, yürütme ve idare bölümlerine ait gelişmelerin yanı sıra yargı bölümünün de yer aldığı bilgiler bu belgelerde bulunuyor. Peki, 4 Mart 2025 Resmi Gazete’sinde neler var? İşte detaylar…

ALINAN KARARLAR VE YÖNETMELİKLER

Bugünkü Resmi Gazete’de şunlar yer almakta:

– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait kararlar

– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde değişiklik yapımına dair yönetmelik

– İthalatta koruma önlemlerine ilişkin tebliğ (No: 2025/1)

– Nükleer Düzenleme Kurulunun 20/2/2025 tarihli ve 2025-12/1 sayılı kararı

– Nükleer Düzenleme Kurulunun 27/2/2025 tarihli ve 2025-13/1 sayılı kararı

– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı

– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine ait karar

İLANLAR VE KURLAR

Aynı zamanda, Resmi Gazete’de yer alan ilanlar içinde artırma, eksiltme ve ihale ilanları gibi çeşitli duyurular da bulunuyor. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de günün listesinde yer almakta.