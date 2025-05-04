4 Mayıs 2025 Resmî Gazete Güncellendi Mi?

Resmî Gazete’nin 4 Mayıs 2025 tarihiyle yayımlanıp yayımlanmadığı sorusu, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Her sabah saatlerinde güncellenen bu resmi yayın organı, yürürlüğe giren kanunları, kararname ve yönetmelikleri kapsıyor. Özellikle kamu personeli atamaları, ihale ilanları ve Cumhurbaşkanlığı kararları gibi önemli gelişmeleri takip etmek isteyenler, “4 Mayıs 2025 Resmî Gazete kararları” başlığıyla içeriklere ulaşmayı hedefliyorlar.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLERİ

4 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete’de bulunan Yönetmelikler arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sensör ve Dedektör Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yer alıyor.

ANA STATÜLER

Bu tarihte yayımlanan ana statüler ise Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Espor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Güreş Federasyonu ve Türkiye Hentbol Federasyonu ana statülerini içeriyor.

İLÂN BÖLÜMÜ

İlân bölümünde ise yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları gibi çeşitli ilanlar bulunuyor. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yer alıyor.