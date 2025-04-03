4 Nisan 2025 Resmi Gazetesi Kararları

RESMİ GAZETE’DE YER ALAN İLANLAR

4 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan güncel kararlar, kamuoyuna önemli bilgiler sunuyor. Resmi Gazete’de yer alan ilanların yanı sıra, alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF indirme seçeneği mevcut. Bu belge, yasama, yürütme ve idare ile yargı bölümlerine dair gelişmeleri içeriyor.

TÜRK GIDA KODEKSİ VE İHALE İLANLARI

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan önemli kararlar arasında “Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği (No: 2025/9)” yer alıyor. Ayrıca, “Uluslararası Gözetim Şirketi Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/32)” de dikkat çekiyor. Bunun yanında, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile birlikte çeşitli ilanlar da yayımlanmış durumda. T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de bu bültende yer alıyor.