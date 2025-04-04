4 Nisan 2025’teki Depremler Hakkında Bilgiler

DEPREM BİLGİLERİNE GÜNCEL ERİŞİM

4 Nisan 2025 Cuma günü, Türkiye’nin farklı bölgelerinde hafif şiddette sarsıntılar meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, bu depremleri anlık şekilde izleyerek kamuoyunu güncel bilgilerle bilgilendiriyor. Peki, “4 Nisan 2025 Cuma günü deprem nerede oldu?” ve “İstanbul’da deprem mi oldu?” gibi sorular merak ediliyor. İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

BÖLGESEL DEPREM ARAŞTIRMALARI

Bölgesel olarak deprem incelemeleri yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500’den fazla depremi halka sunarak bilgilendirmeye devam ediyor. Aynı zamanda, resmi web sitesi aracılığıyla deprem bilgilerini yaşayanlara yönlendiren AFAD, anlık deprem haberlerini kamuoyuna aktarıyor.

ANLIK DEPREM HABERLERİ

“Deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arayanlar için AFAD’ın Deprem Dairesi Başkanlığı, hızlı bir şekilde resmi duyurularla güncel durumu aktarıyor. Kamuoyunun bilgiye ulaşması için gerekli bilgilendirme işlemleri devam ediyor.