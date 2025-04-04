4 Nisan Cuma Namazı Saatleri Açıklandı

İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde 4 Nisan Cuma namazı saatleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cuma namazını camide cemaatle kılmak isteyenler için doğru vakitte hazır bulunmak oldukça önemli. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verilerine göre, 4 Nisan Cuma günü Türkiye genelinde namaz vakitleri şehirden şehre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle herkesin yaşadığı ilin vakitlerini dikkate alması gerekiyor.

Diyanet, hafta sonu için belirlediği Cuma namazı saatini güneşin hareketleri ve namaz vakitleri hesaplama yöntemleriyle oluşturuyor. İstanbul’da 4 Nisan 2025 Cuma namazı saati 13:12 olarak belirlenmiş. Bu saatten birkaç dakika önce camilerde yer almak isteyen vatandaşların abdest alarak hazır olmaları öneriliyor.

ANKARA VE İZMİR’DE CUMA NAMAZI SAATLERİ

Ankara’da yaşayanlar için 4 Nisan Cuma namazı saati 12:57’a denk geliyor. Özellikle mesai saatlerinde çalışan vatandaşlar, öğle aralarını bu saate göre planlayabilir. İzmir’de ise namaz saati 13:20 olarak açıklandı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla namaz vakitlerinde dakikalık değişiklikler olabiliyor. Bu nedenle her hafta güncel saatleri kontrol etmek faydalı oluyor. Türkiye’nin diğer illerinde yaşayan vatandaşlar da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden kendi şehirlerine özel 4 Nisan Cuma namazı saatlerine ulaşabilir.

CUMA NAMAZI KILINIŞI

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Farzdan önce dört rekât ve farzdan sonra dört rekât olmak üzere toplam sekiz rekât sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre farzdan sonra kılınacak sünnet, bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüş Hz. Ali’den rivayet edilen bir kaynağa dayanmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, Cuma namazı kılınışı şu şekildedir; Öğle ezânı okunduktan sonra önce dört rek’at Cum’a namazının ilk sünneti kılınır. Niyet ederken “Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya” denir. Bu namaz, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekatta Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir. Tüm rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur. Son oturuşta ise Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur. Ardından, cemaat içinde ikinci ezân okunur ve İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunurken cemaatin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur. Hutbe bitiminde müezzin kamet getirir ve cemaat ile iki rek’at Cum’a namazının farzı kılınır. Bu namaz sabah namazının farzı gibi kılınır. Sonrasında ise iki rek’at vaktin sünneti kılınır. “Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine” diye niyet edilir. Eğer Cum’a sahîh olmazsa, bu on rek’at öğle namazı hükmünü alır. Namazdan sonra Âyet-el-kürsi ve çeşitli tesbihler okunup dua edilir.