4 Nisan Maç Programı ve Yayın Bilgisi

MAÇLARIN ÖNEMİ ARTIYOR

Süper Lig’de kümede kalma yarışı ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi bu dönem oldukça kritik bir hal alıyor. Oynanacak her maç, takımlar için büyük anlam taşıyor. Bunun yanı sıra Avrupa’nın önde gelen ligleri olan Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1’de de nefes kesen mücadeleler seyirciye sunulacak.

4 NİSAN MAÇ PROGRAMI

Bugün, 20.00’de Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Bunun yanı sıra, 5 Nisan Cumartesi’de gerçekleşecek maçlar ise şu şekilde:

– 13.30’da Çaykur Rizespor – Sivasspor

– 16.00’da Başakşehir – Konyaspor

– 19.00’da Antalyaspor – Samsunspor

GELECEK MAÇLAR VE ZAMANLAMALARI

6 Nisan Pazar günü programda yer alan mücadeleler;

– 13.30’da Corendon Alanyaspor – Bodrum FK

– 16.00’da Atakaş Hatayspor – Eyüpspor

– 19.00’da Fenerbahçe – Trabzonspor

7 Nisan Pazartesi günü ise maç saatleri:

– 20.00’de Kasımpaşa – Beşiktaş

– 20.00’de Göztepe – Gaziantep FK

Bu maçların saatleri ve takımlar arasındaki rekabet, heyecanı artırıyor.