4 Nisan Olayları Ve Tarihsel Önemi

4 NİSAN TARİHİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

4 Nisan tarihi, dünya genelinde ve Türkiye’de birçok önemli olayın meydana geldiği özel bir gün olarak dikkat çekiyor. Farklı dönemlerde yaşanan siyasi gelişmeler, kültürel dönüşümler ve bilimsel buluşlar, bu tarihin tarihsel önemini ortaya koyuyor. 4 Nisan’da hangi olayların yaşandığı ve bu günün tarihi anlamı hakkında detaylar şu şekilde…

ÖNEMLİ GÜNLER VE KEŞİFLER

1581 yılında Francis Drake, dünya turunu başarıyla tamamlayarak I. Elizabeth tarafından şövalyelikle ödüllendiriliyor. 1814 yılında ise Napolyon, hükümdarlığından ilk kez ayrılıyor. 1905 yılında Hindistan’da meydana gelen bir depremin sonucunda yaklaşık 20.000 insan hayatını kaybediyor. 1913’de Osmanlı İmparatorluğu’nda “Kadınlar Dünyası” adlı dergi kuruluyor. 1929 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Yerli Malı Kullanma ve Koruma Toplantısı’nda gençler, yerli malı kullanmaya yemin ediyor.

SİYASİ GELİŞMELER

1941’de Irak’ta, eski Başbakan Reşid Ali Geylani, bir darbe ile iktidarı ele geçiriyor. 1949’da ise NATO, Washington’da kuruldu. ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz temsilcileri, Kuzey Atlantik Paktı Örgütü’nün kuruluşunu onaylayan antlaşmayı imzalıyor. 1951’de Necip Fazıl Kısakürek, kumar oynadığı gerekçesiyle 30 lira para cezasına çarptırılıyor.

TARİHİ FELAKETLER VE OLAYLAR

1953 yılında Deniz Kuvvetleri’ne ait Dumlupınar denizaltısı, NATO tatbikatından dönerken Çanakkale Boğazı’nda İsveç gemisi Naboland’la çarpışarak batarak “Deniz Şehitlerini Anma Günü” olarak anılan bir gün haline geliyor ve 81 Türk denizcisi hayatını kaybediyor. 1960 yılında Senegal, Fransa’dan bağımsızlığını kazanıyor; 1966’da Fransa’daki NATO üslerine karşı gösteriler yapılınca Türkiye’deki üslerin durumu tartışmaya açılıyor.

BİLİMSEL GELİŞMELER VE DÜNYA TARİHİ

1968 yılında NASA, Apollo Projesi kapsamında Apollo 6’yı uzaya fırlatıyor. Aynı yıl Martin Luther King Jr., Memphis’te vurularak hayatını kaybediyor. 1973’de, 11 Eylül 2001’deki saldırılar sonucunda yıkılan Dünya Ticaret Merkezi açılıyor. 1974 yılında Türk hükümeti, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasına itiraz ediyor. 1975’te Bill Gates ve Paul Gardner Allen ortaklığında Microsoft şirketi kuruluyor.

MODERN ZAMAN OLAYLARI

1983 yılında Challenger Uzay Mekiği ilk uçuşunu gerçekleştiriyor. 2002’de PKK, ismini KADEK (Kürdistan Demokrasi ve Özgürlük Kongresi) olarak değiştiriyor ve Dicle Haber Ajansı kuruyor. 2010 yılında TRT’nin Arapça kanalı TRT El Arabia yayına başlıyor. 2017’de Suriye İç Savaşı sırasında İdlib’de bir kimyasal saldırı meydana geliyor. Son olarak, 2023 yılında Finlandiya, NATO üyesi oluyor.