4 Saatte Kontrol Altına Alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Şırnak’ın Cudi Dağı eteklerinde meydana gelen örtü yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangının söndürülmesi için Şırnak Belediyesi’nden 1 arazöz ve Orman İşletme Müdürlüğü’nden 2 arazöz ile 4 kamyonet ve toplam 22 personel bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangına 4 saatlik bir müdahaleyle başarılı bir şekilde müdahale ederek durumu kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme süreci başlatıldı. Yangının sebebine dair bilgi toplama çalışmaları devam ediyor.