4. Sinop Film Festivali Sona Erdi

FESTİVALİN SONUCU AÇIKLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen 4. Sinop Film Festivali, Nirengi Kültür Sanat Derneği’nin ev sahipliğiyle sona erdi. Üç gün süren etkinlikte çok sayıda sanatçı yer aldı. Farklı salonlarda çeşitli kategorilerde film gösterimleri yapıldı ve yarışma sonuçları duyuruldu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmada, ulusal kısa metraj kurmaca film kategorisinde en iyi film ödülünü, “Neredeyse Kesinlikle Yanlış” filmiyle yönetmen Cansu Baydar aldı. Bu kategoride jüri özel ödülüne ise “Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar” filmiyle Adil Burak Aydın layık görüldü. Festival kapsamında, 13 film izleyicilerle buluştu.

KAPANIŞ GÖSTERİMİ YAPILDI

Festivalin kapanışı, Müge Uğurlar’ın yönetimindeki “Derun” filminin Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi’ndeki gösterimiyle gerçekleşti. Program sonunda Vali Mustafa Özarslan, festivalin düzenleyicileri ve sanatçılara çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.