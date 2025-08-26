4 Şüpheli Gözaltına Alındı, Yaralı Var

OLAYIN DETAYLARI

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, trafikte ‘yol verme’ tartışması sonucu meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü, önünü kesen 4 şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Olay, dünkü öğle saatlerinde Karapürçek Mahallesi’nde gerçekleşti. Trafikte yaşanan bir tartışma sırasında saldırganlar, kılıç ve bıçakla sürücüyü hedef aldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı. O anlar ise bir cep telefonu tarafından kaydedildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayla ilgili 4 şüphelinin kimliklerinin tespit edilip yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, “Sosyal medyada, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir iş yeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır,” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, yaralanan vatandaşın hastanede tedavisinin sürdüğünü de belirtti.

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK VURGUSU

Bakan Yerlikaya, açıklamasının devamında kamu düzenini bozarak bireylerin huzurunu tehdit eden suistimallere karşı asla taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bu tür olayların toplumdaki güvenliği tehdit ettiğini söyleyen Bakan, yetkililerin olaylara müdahale etmeye ve önemli adımlar atmaya devam edeceğinin altını çizdi.