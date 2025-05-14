4. Tarım Orman Şurası’nda 86 Hedef Belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi, önemli hedefler içermektedir. Bu belgede 86 farklı hedef yer alırken, bildiri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden yayımlandı.

İKLİM KRİZİNE KARŞI YENİ POLİTİKALAR

Sonuç Bildirgesi’nde öne çıkan hususlardan biri, “İklim krizi, afetler, savaşlar ve salgınlar nedeniyle yerel ve kısa tedarik zincirleri geliştirilerek, küresel ve merkeziyetçi tedarik zincirlerine olan bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak politikalar geliştirilmesi” dir. Ayrıca, hayvancılık sektöründe nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla “çobanlık için sosyal güvence imkanları sağlanmalı, mesleki yeterlilikleri belirlenmeli, ‘Çoban Akademileri’ ve uygulamalı eğitim merkezleri kurulmalı” denilmektedir.

SU KULLANIMINDA TASARRUF VE VERİMLİLİK

Hayvan hastalıklarına dirençli ve üstün verimli ırkların desteklenmesi gerektiği vurgulanırken, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum çalışmalarının artırılması gerektiği ifade edilmektedir. Su tasarrufu ve verimliliğinin artırılması için 2030 yılına kadar kişi başı günlük su kullanımının 150 litreden 120 litreye düşürülmesi hedefleniyor. Açık kanal sulama sistemlerinin kapalı basınçlı sistemlere dönüştürülmesi ve sulama randımanının 2030 yılına kadar yüzde 60’a çıkarılması amaçlanıyor.

ERKEN UYARI SİSTEMLERİ KURULUYOR

Ayrıca, “Taşkın ve kuraklık gibi aşırı hava olaylarına karşı tahmin ve erken uyarı sistemleri kurulmalı” ifadesiyle, 25 havzada “Kuraklık Karar Destek Sistemleri” oluşturulması gerektiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, nehir havzalarının tamamında “Ulusal Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi”nin etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. 2030 yılına kadar içme suyu şebekelerindeki kayıpların yüzde 32’den yüzde 25’e düşürülmesi hedefleniyor.

DİJİTAL TARIMDA YENİ ADIMLAR

Yeraltı suyu rezervlerinin korunması ve su kullanım etkinliğinin artırılması için adımlar atılması planlanırken, “Ulusal Dijital Tarım Veri Bankası” kurulması gerektiği ifade ediliyor. Tarımsal uzaktan algılama teknolojileri için ulusal strateji belgesinin hazırlanacağı da belirtiliyor. Dijital tarıma yönelik eğitim altyapısının iyileştirilmesi, çiftçilere ve sektördeki diğer paydaşlara yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi gerekmekte.

FİNANSAL SÜREÇLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Dijital tarımın yaygınlaştırılması amacıyla ulusal ve uluslararası alternatif finansmanın teşvik edilmesi, hibeler ve altyapıların etkin kullanımının sağlanması gerektiği vurgulanıyor. Yeni nesil finansal araçların tasarlanması ve “Tarımsal Finans Ar-Ge Birimi” nin ulusal tarım finansman stratejilerine yön veren bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor.